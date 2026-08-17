Новости регионов: извержение вулкана продолжается на Камчатке

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская сопка. В кратере фонтанирует лава, а ночью над вершиной видно свечение. Пепел вулкан выбросил на высоту до семи километров. В Институте вулканологии и сейсмологии предупреждают, что аэрозольные шлейфы могут представлять опасность для авиации.

В Приморье тигр украл фотоловушку у немецкого фотографа дикой природы. Кадры необычного преступления опубликовал центр "Амурский тигр". Фотоохотник Фонсека установил камеру в лесу, но хищник обнаружил технику, схватил ее и унес. Куда именно тигр спрятал дорогостоящую фотоловушку, неизвестно.

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