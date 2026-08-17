Новости мира: лесные пожары в Бельгии стали самыми крупными в истории страны

Лесные пожары в Бельгии стали самыми крупными в истории страны. Площадь возгорания составляет 2 700 гектаров. Из прилегающих населенных пунктов эвакуировали около 600 человек. К тушению присоединились пожарные из Германии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции, задействована авиация.

В американском штате Индиана из-за шторма и наводнений погибли по меньшей мере 7 человек. Стихийные бедствия обрушились на регион на прошлой неделе, порывы ветра достигали 44 метров в секунду, уровень воды поднялся до рекордных значений. Без электроснабжения остаются более 125 тысяч потребителей.

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