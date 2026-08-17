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17 августа, 07:15

Транспорт

Владельцы китайских кроссоверов начали массово обращаться в автомастерские Москвы

Владельцы китайских кроссоверов начали массово обращаться в автомастерские Москвы

Москвичи пожаловались на китайские авто, у которых лопнуло стекло панорамной крыши

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Владельцы китайских кроссоверов стали массово обращаться в столичные автомастерские из-за трещин на панорамном стекле, появившихся от жары. Замена стекла может стоить от 30 до 200 тысяч рублей.

Полис ОСАГО такие случаи не покрывает, по КАСКО выплаты возможны только при подтверждении факта вандализма или падения предметов. Эксперты советуют обратиться к дилеру, сфотографировать повреждение и пройти независимую экспертизу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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