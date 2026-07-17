17 июля, 07:30Экономика
На забытых банковских счетах россиян могут храниться до 3 трлн рублей
На забытых банковских счетах россиян могут храниться от 1 до 3 триллионов рублей. Эксперты отмечают, что владельцы и наследники нередко не знают о существовании таких счетов, а банки не обязаны разыскивать их.
Счета, открытые после 2014 года, можно найти через личный кабинет налогоплательщика. При этом забытые счета с подключенными платными услугами могут привести к задолженности. Если речь идет о наследстве, информацию о счетах после 2014 года поможет получить нотариус.
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