На забытых банковских счетах россиян могут храниться до 3 трлн рублей

На забытых банковских счетах россиян могут храниться от 1 до 3 триллионов рублей. Эксперты отмечают, что владельцы и наследники нередко не знают о существовании таких счетов, а банки не обязаны разыскивать их.

Счета, открытые после 2014 года, можно найти через личный кабинет налогоплательщика. При этом забытые счета с подключенными платными услугами могут привести к задолженности. Если речь идет о наследстве, информацию о счетах после 2014 года поможет получить нотариус.

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