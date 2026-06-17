Роль российской киноиндустрии в воспитании молодежи обсудили на круглом столе в "Москино"

В кинопарке "Москино" 17 июня прошел круглый стол на тему "Москино: где оживает история". В нем приняли участие депутаты Московской городской Думы, эксперты ведущих столичных киностудий и Российского военно-исторического общества, а также генеральный директор АНО "Москино" Георгий Прокопов, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов и директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко.

Эксперты обсудили развитие креативной индустрии города, а также ее роль в вопросах патриотического воспитания. Участники отметили, что сильная киноиндустрия начинается с инфраструктуры: современных павильонов, декораций и сервисов сопровождения. Именно такую систему сегодня формирует Московский кинокластер, подчеркнул Прокопов.

"Московский кинокластер, который развивается в рамках проекта Сергея Собянина "Москва – город кино", является киноэкосистемой полного цикла. В него входят как съемочные декорации и павильоны, так и специальные сервисы и меры поддержки для отрасли. Благодаря развитию кинокластера кинопроизводители получили необходимые мощности для реализации крупных проектов, которые привлекают зрителей со всей России. В ближайшем будущем Московский кинокластер станет одной из главных международных съемочных площадок", – заявил он.

Кино – хранитель истории

Одной из ключевых тем круглого стола стал опыт столичного кинокластера в вопросах сохранения исторической памяти и передачи традиционных ценностей. Сегодня Москва – главный в стране производственный центр патриотических фильмов, считает Леонов.

По его словам, создание в городе собственной киноиндустриальной базы мировых масштабов решает важнейшую задачу – продвижение положительных образов Москвы и России как внутри страны, так и за ее пределами. Российские студии создают конкурентоспособное, зрелищное кино, в котором уважение к традициям заложено на уровне самих сюжетов и визуальных образов, подчеркнул эксперт. По его мнению, этому способствует подготовленная инфраструктура полного цикла, которая позволяет реализовывать более 200 кино- и медиапроектов ежегодно. Только в прошлом году в столице сняли около двух десятков фильмов, раскрывающих темы национальной идентичности, сохранения исторической правды и воинского долга.

"Сегодня дети и подростки получают представления о стране, ее истории и героях через визуальные образы: кино, сериалы и видеоролики. Именно поэтому борьба за внимание молодого зрителя во многом становится борьбой за смыслы и ориентиры, которые получит наше подрастающее поколение. В современном российском кино уже есть сильные примеры картин, которые рассказывают широкой аудитории о важных исторических событиях понятным языком – как, например, "Т-34", "Сталинград" или "Движение вверх". Возможности созданного в Москве кинокластера развивают и масштабируют этот опыт. Здесь снимается хорошее отечественное кино, которое помогает сохранять историческую правду, на примерах реальных событий и героев показывает связь человека со своей страной и формирует у молодежи уважение к истории, семье и культуре. За период с 2010 по 2026 год Москва создала один из крупнейших в мире кинокластеров – инфраструктуру полного цикла, которая позволяет реализовывать более 200 кино- и медиапроектов ежегодно. Его ядро составляют кинозавод "Москино" на Рязанском проспекте, Киностудия Горького, "Союзмультфильм" и кинопарк "Москино", – сказал Леонов.

Особую ценность, по мнению журналиста, имеют организованные на территории кинопарка "Москино" съемочные площадки, которые детально отражают культовые места, неразрывно связанные с отечественной историей.

В качестве примера он привел "Юзовку" – кварталы дореволюционного шахтерского города, ставшего прообразом современного Донецка; декорации "Брестская крепость", где воспроизведены ключевые объекты обороны июня 1941 года; "Палаты князя Андрея", передающие архитектуру и быт Древней Руси XII века. Такого сочетания съемочных локаций разных эпох и стилей нет нигде, подчеркнул журналист. По его словам, доступность подобной инфраструктуры позволяет создавать зрелищные ленты, которые формируют запоминающиеся образы прошлого, знакомят широкую аудиторию с историей страны и Москвы.

Кадры для креативной индустрии

Кинопарк развивается как важнейший инструмент молодежной политики, считает Андриенко. По его мнению, сегодня именно визуальный контент стал абсолютной основой коммуникации с молодежью. Он уверен: чтобы выстроить успешный диалог с молодыми людьми, необходимо делать ставку на те сферы, где максимально сфокусирован интерес аудитории, и кинематограф выступает здесь одним из ведущих направлений. Поэтому развитие собственной киноиндустрии дает возможность говорить с молодежью на одном языке, транслируя позитивные и созидательные идеи, пояснил Андриенко. При этом, добавил он, для успешной коммуникации с молодой аудиторией важно экспериментировать с подачей – например, использовать новые форматы вроде вертикальных мини-сериалов, производство которых начинает активно развиваться.

Кроме смысловой работы со зрителем, подчеркнул эксперт, кинокластер предлагает молодежи широкие возможности для самореализации и участия в непосредственном создании этого визуального продукта.

"Кинопарк "Москино" становится для города опорной площадкой профориентации в этой сфере. Здесь проводят встречи с представителями отрасли, студенческие практики. Участие в съемочном процессе позволяет увидеть, как устроен полный цикл создания фильма, понять задачи каждого специалиста и соотнести их со своими интересами и сильными сторонами. Я могу судить об этом на личном опыте. Как руководитель Городского центра профессионального и карьерного развития, через который за 10 лет прошло более 50 тысяч выпускников, я точно знаю: лучший способ заинтересовать молодого человека делом – дать ему возможность участвовать в решении реальных задач и познакомить со специалистами, которые уже состоялись в профессии. "Москино" как раз предоставляет такие возможности", – сказал Андриенко.

Наличие собственного крупного кинокластера открывает уникальные перспективы для молодежной занятости, продолжил директор Центра развития. Каждый новый проект, особенно если речь идет о крупных исторических картинах, формирует дополнительные вакансии на рынке труда. Привлечение к съемкам начинающих специалистов дает молодым людям реальный опыт в интересующей их сфере и возможности для профессионального роста. Это же помогает городу подготовить кадры для креативных индустрий, что, считает эксперт, особенно актуально, так как киноиндустрия входит в число ключевых направлений креативной экономики Москвы.

Город кино

Кинопарк "Москино" – часть проекта мэра "Москва – город кино" и объект московского кинокластера. Только за прошлый год в "Москино" сняли 100 проектов, а его площадь увеличилась почти в два раза. Развитие кластера продолжается: к 2030 году его проектная площадь превысит 1,1 тысячи гектаров.

Кинопарк также развивается как городская культурно-просветительская площадка. Его локации в дни посещений становятся открытым маршрутом по разным эпохам, профессиям и технологиям кино. Через различные интерактивные форматы – экскурсии, кинопоказы, фестивали, мастер-классы и семейные программы – посетители знакомятся с отечественным кинематографом и историческими сюжетами.

Помимо кинопарка "Москино", в структуру столичного кинокластера входят Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

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