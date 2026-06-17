Средняя зарплата в Москве составила 219 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Москве составляет 219 тысяч рублей, сообщает Росстат. За год зарплата москвичей выросла на 30,5 тысячи рублей. Это почти в два раза больше среднего показателя по России.

Москвичи в комментариях отметили, что хотели бы зарабатывать больше. По их мнению, для хорошей жизни в столице необходимо от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Некоторые горожане сообщили, что не ожидают повышения зарплаты, так как происходит оптимизация.

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