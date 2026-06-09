График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 07:30

Общество

Эксперты порекомендовали просить у руководства прибавку к зарплате раз в год

Эксперты порекомендовали просить у руководства прибавку к зарплате раз в год

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Россиянам рассказали, как часто можно просить прибавку к зарплате. По мнению экспертов по кадрам, с таким предложением стоит обращаться к руководству раз в год, тем более, если проработал в компании несколько лет.

Основанием для того чтобы поднять вопрос об увеличении зарплаты, могут быть несколько причин. Например, постоянное перевыполнение плана или дополнительная ответственность.

Перед таким разговором с начальством эксперты советуют работнику сначала изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату и сравнить ее с тем, что предлагают на аналогичных позициях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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