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17 июня, 13:15

Общество

Врач напомнила о мерах защиты при поездках в Африку

Врач напомнила о мерах защиты при поездках в Африку

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Заразиться Эболой воздушно-капельным путем нельзя, однако при поездках в африканские страны важно соблюдать повышенные меры предосторожности, рассказала врач общей практики, кандидат медицинских наук Кристина Галиченко.

Путешественникам следует избегать контактов с людьми из зоны вспышки и использовать средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки.

Переносчиками вируса могут быть летучие мыши, поэтому фрукты и другие продукты необходимо тщательно мыть перед употреблением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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