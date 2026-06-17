Врач напомнила о мерах защиты при поездках в Африку

Заразиться Эболой воздушно-капельным путем нельзя, однако при поездках в африканские страны важно соблюдать повышенные меры предосторожности, рассказала врач общей практики, кандидат медицинских наук Кристина Галиченко.

Путешественникам следует избегать контактов с людьми из зоны вспышки и использовать средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки.

Переносчиками вируса могут быть летучие мыши, поэтому фрукты и другие продукты необходимо тщательно мыть перед употреблением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.