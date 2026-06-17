Новости мира: США не будут возмещать Ирану убытки от военных ударов

США не будут возмещать Ирану убытки от нанесенных военных ударов. Американский лидер Дональд Трамп назвал фейком сообщения о том, что Вашингтон выделит Тегерану 300 миллионов долларов в рамках мирной сделки. Ранее от информагентств поступали сообщения о том, что США профинансируют восстановление гражданской инфраструктуры Ирана.

Иран и Россия завершают последний этап объединения своих платежных систем. Через 2 месяца россияне смогут расплачиваться в иранских магазинах картами "Мир". Иранцам будут доступны расчеты в России по пластику Shetab. Для оплаты также можно будет использовать мобильные приложения национальных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.