Более 30 молодых ученых из 19 городов России представили свои разработки в образовательной школе "Молекула" в Москве. Участники дорабатывали проекты вместе с отраслевыми экспертами, учились презентовать научные идеи потенциальным инвесторам и посетили высокотехнологичные предприятия Москвы и области.

Среди разработок был алгоритм подбора лечения с учетом генетических особенностей чувашей. Его автор, врач из Чувашии, проводила исследование в течение трех лет.

По итогам школы участники представили проекты руководителям бизнеса. Благотворительный фонд "Система" планирует проводить такие встречи регулярно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.