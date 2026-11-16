Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA. На пути к победе спортсменка выиграла все пять матчей и не уступила ни одного из десяти сетов. В финальной встрече она обыграла соперницу со счетом 7:5 и 6:3.

Благодаря этому результату Андреева вошла в первую двойку мирового женского рейтинга. В последний раз российская спортсменка занимала место в топ-2 рейтинга 16 лет назад. Первую строчку сейчас занимает Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

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