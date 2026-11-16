Домашние задания для первоклассников вызвали дискуссию среди родителей в интернете. Одни считают, что школьные учебники нужно упростить, другие советуют не вмешиваться в выполнение уроков и позволить детям учиться самостоятельно.

При этом некоторые задачи оказываются сложными для взрослых не из-за вычислений, а из-за необходимости правильно понять условие. Психологи советуют родителям не выполнять задания за детей, но помогать, если школьник самостоятельно не может разобраться с темой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.