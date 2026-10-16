Октябрь 2026 года может войти в число самых теплых в истории Москвы

Октябрь 2026 года может войти в число самых теплых за историю наблюдений. В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до 19 градусов.

По словам метеоролога Алексея Сафонова, с 19 октября дневные показатели не превысят 12 градусов, а в первой половине следующей недели составят от 9 до 12 градусов тепла. Существенных осадков в этот период не ожидается.

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