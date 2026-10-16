Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за тумана. Предупреждение будет действовать до утра 18 октября. По данным МЧС, видимость в отдельных районах области может снизиться до 100–500 метров.

17 октября температура составит до 15 градусов, а 18 октября вечером к Москве подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. В ночь на 20 октября температура может опуститься до минус 2 градусов, после чего установится в пределах климатической нормы октября.

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