ГАИ получит право аннулировать водительские удостоверения с марта 2027 года

Госавтоинспекция сможет аннулировать водительские права по медицинским показаниям с 1 марта 2027 года. Данные о заболеваниях, препятствующих управлению автомобилем, будут автоматически поступать в ведомство из медучреждений.

Кандидатам с такими противопоказаниями откажут в выдаче удостоверений, а действующим водителям дадут три месяца на прохождение медкомиссии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.