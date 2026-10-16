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16 октября, 14:45

Туризм

В РСТ опровергли сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию

В РСТ опровергли сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) опровергли информацию о резком снижении цен на туры в Анталью на фоне непогоды в Турции. В пресс-службе организации пояснили, что снижение цен в октябре – обычное явление, связанное с окончанием пляжного сезона и сокращением туристического потока.

Отдельные предложения могут быстро меняться в зависимости от наличия мест, однако это не свидетельствует о массовом снижении цен из-за непогоды, добавили в РСТ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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