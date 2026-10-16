Технологический сбор может увеличить себестоимость электроники в России

Технологический сбор на электронику может увеличить себестоимость продукции как российских производителей, так и импортеров. Об этом сообщил директор по связям с общественностью ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.

По его словам, до сих пор не опубликованы два постановления правительства, которые должны определить порядок расчета и возврата излишне уплаченных средств, а также правила применения сбора с учетом маркировки товаров.

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