Собянин: социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027–2029 годы

Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на ближайшие 3 года. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, на социальную поддержку жителей столицы заложили почти 2,5 триллиона рублей. Уже в 2027 году на эти цели выделят более 800 миллиардов, половина из которых пойдут на денежные выплаты.

С 1 января размеры пособий и выплат семьям с детьми, москвичам старшего поколения и людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%. Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров с учетом городской доплаты увеличат до 28 580 рублей в месяц. Часть средств пойдет на то, чтобы обеспечить бесплатный и льготный проезд отдельным категориям, на льготы по оплате ЖКУ и выплаты субсидий. Кроме того, власти продолжат развивать и обновлять социальные учреждения Москвы.

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