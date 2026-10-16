Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов за обеспечение комфорта и безопасности дорог, мостов, тоннелей и пешеходных переходов в столице.

Также мэр отметил работу по восстановлению инфраструктуры городов побратимов Донецка и Луганска. Собянин пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

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