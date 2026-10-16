В центре "Профессии будущего" пройдет фестиваль обучения новой специальности

В центре "Профессии будущего" в Печатниках состоится фестиваль обучения для тех, кто хочет освоить новую специальность. Образовательные программы предоставят по 160 востребованным профессиям.

На выбор представлены различные направления – от финансовой до креативной индустрии. Можно будет пройти тестирование, получить консультацию карьерного наставника, посетить мастер-классы и учебные цеха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.