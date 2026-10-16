Сергей Собянин открыл крупнейший картинг-центр Москвы с собственным производством. Он заработал на базе одной из площадок ОЭЗ "Технополис "Москва". Там будут не только учить и тренировать, но и создавать, а затем испытывать карты.

В линейке – машины и для любителей, и для профессионального спорта: классические с двигателем внутреннего сгорания и электрические.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.