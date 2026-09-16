Число участниц проекта "Стану мамой" в Москве выросло в два раза за год

Число участниц проекта "Стану мамой" в Москве за год выросло в два раза. Программа действует уже два года. За это время 450 тысяч москвичек прошли обследование и получили возможность оценить свои репродуктивные возможности. Более 10 тысяч из них уже ожидают рождения ребенка.

Последние несколько лет в Москве активно развивают акушерско-гинекологическую помощь. О том, что уже сделано – в эфире телеканала Москва 24.

