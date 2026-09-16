Более 300 тыс москвичей возобновили обследования благодаря "Московскому чекапу"

Более 300 тысяч жителей столицы возобновили профилактические обследования благодаря "Московскому чекапу". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Речь идет о людях, которые за последние два года не проверяли здоровье или совсем не обращались в городские поликлиники. И практически у всех из них были выявлены факторы риска для возникновения заболеваний.

Программа позволяет дистанционно начать проверку и получить персональный список необходимых обследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

