16 сентября, 10:45Город
Более 300 тыс москвичей возобновили обследования благодаря "Московскому чекапу"
Более 300 тысяч жителей столицы возобновили профилактические обследования благодаря "Московскому чекапу". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Речь идет о людях, которые за последние два года не проверяли здоровье или совсем не обращались в городские поликлиники. И практически у всех из них были выявлены факторы риска для возникновения заболеваний.
Программа позволяет дистанционно начать проверку и получить персональный список необходимых обследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.