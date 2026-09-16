В столичных школах началась вакцинация детей и подростков от гриппа. Прививки делают только по согласию родителей или законных представителей.

Согласие можно оформить онлайн или на бланке. Медицинские бригады работают непосредственно в образовательных учреждениях. Перед процедурой врач осматривает ребенка и измеряет температуру, после чего медсестра проводит вакцинацию.

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