Столичные авиагавани начали восстанавливать расписание полетов после ограничений

Столичные авиагавани восстанавливают расписание полетов после вводившихся ограничений.

Во Внуково несколько часов не выпускали и не принимали воздушные суда. На данный момент там обстановка спокойная, значительное число рейсов отправлено. Принимаются и те, что ранее ушли на запасные аэродромы.

Также сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в Домодедово и Жуковском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

