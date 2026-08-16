Ситуация в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский стабилизировалась. Ночью там вводили ограничения на отправку и прием рейсов, во Внуково значительное число самолетов уже отправили.

В эти выходные, 15 и 16 августа, были отмены рейсов. Пассажирам, которые не улетели или опаздывают на стыковки, необходимо сразу сообщить работодателю о задержке и подтвердить ее документами.

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