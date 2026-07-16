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16 июля, 23:00

Туризм

Москвичи стали чаще выбирать речные круизы для летнего отдыха

Москвичи стали чаще выбирать речные круизы для летнего отдыха

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Москвичи стали чаще выбирать речные круизы для летнего отдыха. Из столицы теплоходы отправляются более чем в 40 городов России. Туристам доступны маршруты по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Астрахань, Самару, Пермь, Волгоград и другие города.

В стоимость путевки входят проживание, питание, развлекательная программа и экскурсии. По данным представителей отрасли, недельный круиз до Санкт-Петербурга обойдется от 90 до 150 тысяч рублей на человека, а поездка по Золотому кольцу стоит от 47 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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