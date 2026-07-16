Сергей Собянин: Москва является ядром креативной экономики страны

Сергей Собянин назвал Москву ядром креативных индустрий России. На столицу приходится четверть всех занятых в этой сфере специалистов. Развитию направления помогает Агентство креативных индустрий, которое реализовало более 430 проектов, поддержку получили свыше 22 тысяч предпринимателей.

Московский кластер видеоигр и анимации объединил более 60 резидентов. В ближайшее время откроют вторую очередь кластера медиатехнологий. С 2023 года при поддержке агентства предприниматели заключили около 200 экспортных контрактов с партнерами из более чем 30 стран.

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