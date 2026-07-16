Жители деревни Хомяково сообщили о растяжках со светошумовыми гранатами в лесу

Жители деревни Хомяково под Сергиевым Посадом сообщили, что опасаются ходить в лес из за растяжек со светошумовыми гранатами. По их словам, их устанавливает владелец платного водоема для рыбалки, который таким образом пытается бороться с людьми, незаконно вылавливающими рыбу.

Сам предприниматель заявил, что использовал страйкбольные петарды для тренировок и предупредил об этом посетителей. По его словам, после проверки МЧС и полиции вопрос был исчерпан. Адвокат Максим Блинов отметил, что если подобное устройство причинит человеку вред, владелец или установивший его человек может понести уголовную ответственность, если его причастность будет доказана.

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