Штрафы за просроченные продукты будут выписывать автоматически с 1 сентября

В России с 1 сентября заработает новая система контроля качества, которая будет фиксировать факты реализации просроченной продукции. Торговые сети начнут автоматически штрафовать за продажу просроченных продуктов.

При выявлении нарушения информация автоматически направится в контролирующий орган для подписания постановления о штрафе. После этого организации, допустившей нарушение, поступит уведомление о взыскании.

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