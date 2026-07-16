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16 июля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Голикова призвала делать упор на навыки ИИ при подготовке студентов

Минпросвещения утвердило порядок действий учителей при нарушении дисциплины в классе

Собянин: построенная в Ново-Переделкине школа откроется 1 сентября

"Новости дня": новая школа с ИТ-полигоном откроется в Ново-Переделкине 1 сентября

Российская сборная завоевала 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Новое здание школы № 1238 примет учеников в Ново-Переделкине

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Собянин сообщил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

"Новости дня": в московских школах обновят кабинеты физики

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В этом году более 20 тысяч выпускников колледжей Москвы сдали демонстрационные экзамены. Они прошли по 115 специальностям – от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. Свыше 6 тысяч выпускников сдали экзамен на "отлично", более 9,3 тысячи – на "хорошо".

"Столичная система здравоохранения использует технологии ИИ в лучевой диагностике уже 6 лет. Недавно мы внедрили новый ИИ-сервис – уже 70-й по счету, он предназначен для выявления заболеваний суставов у детей. Новый цифровой помощник берет на себя технически сложный этап – автоматическое построение углов на рентгенограмме, а специалист анализирует результат вместе с другими данными обследования. Это повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей и поможет предотвратить развитие серьезных патологий в будущем", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Две семьи были созданы на станции метро "Маяковская" в ночь с 11 на 12 июля. Церемонии на станции проходят в особенном формате и начинаются после полуночи. "Маяковская" – одна из полюбившихся молодоженам площадок проекта мэра "Новые адреса счастья".

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