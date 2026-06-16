В подмосковной Балашихе затопило парковку жилого комплекса

Жители одного из жилых комплексов в подмосковной Балашихе жалуются на затопление подземного паркинга. По их словам, вода поступает со стороны въезда, рядом с которым образовался стихийный водоем.

Местные жители утверждают, что озеро появилось после того, как прошлой зимой управляющая компания свозила сюда снег. С началом дождей вода стала попадать в паркинг. Сейчас в водоеме даже поселились утки.

Что рассказывают местные жители и какие меры обещает принять управляющая компания? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.