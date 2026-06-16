Авиакомпании скорректируют расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах, авиакомпании корректируют расписание. В частности, "Уральские авиалинии" перенесли часть рейсов: шесть бортов уже направлены на запасные аэродромы, среди них – Санкт-Петербург и Самара. Самолет из Иркутска приземлился в Перми, еще несколько рейсов вернулись в аэропорты вылета.

В настоящее время ограничения в аэропорту Шереметьево сняты, в Жуковском, Домодедово и Внуково рейсы продолжают выполняться по согласованию с властями.

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