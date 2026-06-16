Москвичей предупредили о рисках подключения к общественному Wi‑Fi

Москвичей предупредили о рисках использования общественных Wi‑Fi без пароля и шифрования. Через такие точки злоумышленники могут перехватывать трафик и видеть посещаемые сайты, а также данные, которые вводит пользователь.

Эксперты отмечают, что современные смартфоны нередко подключаются к открытым сетям автоматически. Чтобы снизить риски, рекомендуется отключить автоподключение к Wi‑Fi в настройках устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.