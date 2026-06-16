16 июня, 07:45Культура
Москвичам рассказали, куда сходить вечером 16 июня
Москвичам и гостям столицы предлагают несколько культурных мероприятий на вечер 16 июня. В Музее фокусов и иллюзий работает интерактивная выставка для всей семьи. Каждый экспонат представляет собой оптическую головоломку или фокус.
Несмотря на дождливую погоду, москвичи и туристы могут присоединиться к бесплатной экскурсии "Уютный ампир – прогулка по району Измайлово". Любителей музыки вечером ждут в джаз-клубе Игоря Бутмана. Здесь состоится концерт актрисы и певицы Ани Чиповской совместно с оркестром имени Олега Лундстрема.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.