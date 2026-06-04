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04 июня, 21:40

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Всероссийский музей декоративного искусства стал площадкой фестиваля "Русский КоТ"

Всероссийский музей декоративного искусства стал площадкой фестиваля "Русский КоТ"

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Культурный код и сказочный кот: 4 июня на территории Всероссийского музея декоративного искусства открылся городской фестиваль "Русский КоТ". Он стал частью масштабного проекта "Лето в Москве".

В названии фестиваля присутствует игра слов "коД-коТ", которая отсылает к отечественному культурному коду и символу площадки – Коту Баюну из русских сказок.

Именно гигантская фигура сказочного кота и стала главным арт-объектом фестиваля. Также в музейном саду усадьбы Остермана появились инсталляции "Весна", вдохновленная русской матрешкой, "Динозавр Филимон" и "Сказка о витязе". Кроме того, каждую неделю известные художники вместе с гостями площадки будут создавать новые масштабные объекты.

В течение лета посетителей ждут выступления музыкантов, представляющих современную этническую и экспериментальную сцену. Специально для фестиваля режиссеры создадут театрализованные перформансы и спектакли под открытым небом. Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам, творческим практикам и послушать лекции от исследователей и культурологов.

О том, как на площадке фестиваля в арт-объектах, театре и музыке оживает русская культурная традиция, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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Сюжет: Лето в Москве
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