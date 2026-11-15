Ноябрьское тепло сохранится в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе сохранится температура выше климатической нормы, несмотря на кратковременное похолодание и ночные заморозки. Днем воздух будет прогреваться до 4–6 градусов, а ночью местами ожидаются небольшие отрицательные значения.

По словам метеоролога Алексея Сафонова, такая погода может стать последним продолжительным периодом ноябрьского тепла. При этом 18 и 19 ноября в столице ожидаются осадки: снег будет переходить в дождь и мокрый снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.