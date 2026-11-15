Путепровод для дублера Боровского шоссе смонтировали в Москве

В Москве смонтировали путепровод для дублера Боровского шоссе. Он связал Новомосковский и Западный административные округа, пересекая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Объект входит в проект многоуровневой развязки, которая должна открыться в следующем году. Длина конструкции составила более 120 метров, в рамках проекта будет построено более двух километров новых дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.