Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 09:45

Культура

Проект "Музыка в метро" отметил 10-летие в Москве

Проект "Музыка в метро" отметил 10-летие в Москве

Аукционный дом может отменить продажу картины Ван Гога "Цветущие каштановые деревья"

Театр Российской Армии открыл сезон премьерой спектакля по пьесе Лопе де Веги

Театр Российской Армии представит премьеру спектакля "Валенсианские безумцы"

Специальную программу "Балет Москва" показали в "Тон-центре" в рамках "Ночи искусств"

"М24 х Ticketland": гид по культурным событиям Москвы

"Служебный роман": Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина

В Москве представят работу итальянского художника "Комедиант"

Световой меч Дарта Вейдера продали почти за 5 миллионов долларов

Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 13 ноября

Проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет. За это время к нему присоединились почти 500 музыкантов, которые выступают более чем на 40 площадках столичного транспортного комплекса.

Концерты проходят на станциях метро, в том числе Большой кольцевой линии, на Московских центральных диаметрах, а также на Северном и Южном речных вокзалах. В этом году программу впервые дополнили направлением "Опера в метро" для начинающих и профессиональных вокалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратранспортгородвидеоДарья ЕрмаковаМария Антропова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика