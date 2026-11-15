Проект "Музыка в метро" отметил 10-летие в Москве

Проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет. За это время к нему присоединились почти 500 музыкантов, которые выступают более чем на 40 площадках столичного транспортного комплекса.

Концерты проходят на станциях метро, в том числе Большой кольцевой линии, на Московских центральных диаметрах, а также на Северном и Южном речных вокзалах. В этом году программу впервые дополнили направлением "Опера в метро" для начинающих и профессиональных вокалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.