Экономист заявил, что экспорт дизельного топлива может пополнить бюджет страны

Рост экспорта дизельного топлива может увеличить доходы российского бюджета. По словам экономиста Михаила Хачатуряна, увеличение объемов нефтепереработки и производства дизеля позволит расширить налоговую базу и принесет дополнительную выручку российским экспортерам.

Поступления от налогов, акцизов и пошлин могут направить на финансирование медицины, образования и инфраструктуры. Подробнее о ситуации на топливном рынке – в эфире телеканала Москва 24.