Курьеров в Москве обязали каждый год сдавать тест на знание ПДД

С 15 октября столичные курьеры должны ежегодно проходить обязательное тестирование на знание ПДД. Сотрудников, которые не наберут необходимое количество баллов, отстранят от работы.

Помимо ПДД, курьеры должны знать требования к открытию смены, внешнему виду, сумке и транспорту, а также правила доставки и сервисной этики. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.