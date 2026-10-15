А7 запустила сервис международных переводов с использованием цифровых активов

Российская система международных расчетов А7, созданная банком ПСБ, запускает новый сервис для переводов с использованием цифровых активов. Отправитель оплачивает счет цифровыми активами, а получателю поступает банковский перевод через систему SWIFT.

Проводить платежи можно из любой точки мира, где разрешены операции с криптовалютой. Для этого необходим доступ в интернет. Комиссия составляет 0,3%. Сервис доступен как бизнесу, так и частным лицам.

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