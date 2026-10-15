В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Томс.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.