Футболист Сафонов помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити" со счетом 4:2

Российский вратарь Матвей Сафонов помог французскому ПСЖ обыграть английский "Манчестер Сити" со счетом 4:2 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме голкипер отразил несколько опасных ударов, а после перерыва совершил эффектный сейв, видео которого распространяется в социальных сетях.

Всего Сафонов отметился шестью спасениями. Особенно активно вратарь действовал в концовке встречи, когда "Манчестер Сити" усилил давление на ворота парижан.

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