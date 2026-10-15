Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 08:30

Общество

Соискатели назвали раздражающие формулировки в вакансиях

Соискатели назвали раздражающие формулировки в вакансиях

Модули по искусственному интеллекту появятся во всех вузовских программах России

"Утро": 9 градусов ожидается в Москве 15 октября

Адвокат разъяснил, как действовать при закрытии фитнес-клуба и потере средств за абонемент

Мосводосток дежурит в Москве из-за сильных дождей

Московский таксист спас потерявшегося пуделя и вернул его хозяйке

Синоптики заявили, что зима в Москве будет почти без снега

В Москве начался чемпионат инженерных проектных команд для школьников и студентов

Предстоящая зима в Москве может быть малоснежной

"Мослекторий": Владимир Мартиросян – о хлебе

Социологи составили список формулировок в вакансиях, которые больше всего раздражают соискателей. В антирейтинг вошли выражения "дружный коллектив", "семья" и "плюшки", которыми работодатели пытаются сделать предложение привлекательнее.

Также кандидатов отталкивают требования стрессоустойчивости, многозадачности, готовности к переработкам и ненормированному графику. Еще одна причина недовольства соискателей связана с оформлением не в штат, а по договору гражданско правового характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

Жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

Обвинения предъявили ее коллеге

По данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег

Читать
закрыть

Питерский бренд одежды обвинили в пропаганде насилия

Администраторы аккаунта начали зачищать комментарии

Читать
закрыть

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика