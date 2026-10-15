Соискатели назвали раздражающие формулировки в вакансиях

Социологи составили список формулировок в вакансиях, которые больше всего раздражают соискателей. В антирейтинг вошли выражения "дружный коллектив", "семья" и "плюшки", которыми работодатели пытаются сделать предложение привлекательнее.

Также кандидатов отталкивают требования стрессоустойчивости, многозадачности, готовности к переработкам и ненормированному графику. Еще одна причина недовольства соискателей связана с оформлением не в штат, а по договору гражданско правового характера.

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