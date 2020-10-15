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15 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Около 2 тысяч новых билетных терминалов установят в метро Москвы

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В столичном метро установили 100 новых билетных терминалов

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала 2026 года пассажиры совершили на трамваях, автобусах и электробурах свыше 1 миллиарда поездок. Для комфорта пассажиров обновляют парк наземного транспорта, запускают новые маршруты и развивают трамвайную систему. По сравнению с прошлым годом среднее число поездок на автобусах, электробурах и трамваях по будням увеличилось более чем на 10%.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы, которые позволяют автомобилистам решать большинство вопросов онлайн. С начала года москвичи воспользовались услугами "Московского паркинга" таким способом 315 тысяч раз. Продолжим расширять функционал и улучшать качество электронных услуг для водителей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На 61 станции метро установили 100 современных терминалов столичной разработки. Терминалы в 2 раза быстрее обслуживают пассажиров и еще надежнее защищают данные.

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