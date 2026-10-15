Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

Московский таксист помог потерявшемуся пуделю вернуться домой

Зимние тарифы начнут действовать на всех столичных электросудах с 16 октября

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 15 октября

Состояние лебедя в Печатниках оценили биологи Московского зоопарка

"Деньги 24": застройщики Москвы начали снижать цены из-за падения спроса

"Новости дня": пять новостроек построят по реновации в Царицыне и Бирюлеве Восточном

ЦОДД напомнил столичным мотоциклистам о завершении сезона

Собянин: начался один из ключевых этапов строительства станции метро "Сосенки"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

После реконструкции открыли Шелепихинскую набережную – седьмой участок набережных у Большого Сити. Участок расширили до двух полос в каждом направлении, установили светофоры и остановки, обустроили пешеходные переходы. На набережной установили фотоспот от строителей – эксклюзивный люк от Градостроительного комплекса и зеркало.

"Задача города – не просто возводить жилые кварталы, а сразу создавать вокруг них полноценную среду для жизни. Именно поэтому в каждом районе вместе с новыми домами появляются школы, детские сады и образовательные комплексы. Сейчас в ЗАО в активной стадии строительства находится 20 таких объектов. Город получит дополнительно 2,3 тысячи мест для дошкольников и более 10 тысяч мест для школьников. Образовательную инфраструктуру округа дополнила школа на 1,2 тысячи мест в районе Солнцево. Здание возвели по адресу улица Юлиана Семенова. Оно пополнит столичную систему образования", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая – Бирюлевская линия – станет одной из самых протяженных в Московском метрополитене. Длина строящегося в рамках первой очереди участка превысит 22 километра – это 10 станций от ЗИЛа до Бирюлева.

Читайте также
городстроительствотранспортметровидео

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

Жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

Обвинения предъявили ее коллеге

По данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег

Читать
закрыть

Питерский бренд одежды обвинили в пропаганде насилия

Администраторы аккаунта начали зачищать комментарии

Читать
закрыть

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика