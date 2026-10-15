Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

После реконструкции открыли Шелепихинскую набережную – седьмой участок набережных у Большого Сити. Участок расширили до двух полос в каждом направлении, установили светофоры и остановки, обустроили пешеходные переходы. На набережной установили фотоспот от строителей – эксклюзивный люк от Градостроительного комплекса и зеркало.

"Задача города – не просто возводить жилые кварталы, а сразу создавать вокруг них полноценную среду для жизни. Именно поэтому в каждом районе вместе с новыми домами появляются школы, детские сады и образовательные комплексы. Сейчас в ЗАО в активной стадии строительства находится 20 таких объектов. Город получит дополнительно 2,3 тысячи мест для дошкольников и более 10 тысяч мест для школьников. Образовательную инфраструктуру округа дополнила школа на 1,2 тысячи мест в районе Солнцево. Здание возвели по адресу улица Юлиана Семенова. Оно пополнит столичную систему образования", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая – Бирюлевская линия – станет одной из самых протяженных в Московском метрополитене. Длина строящегося в рамках первой очереди участка превысит 22 километра – это 10 станций от ЗИЛа до Бирюлева.