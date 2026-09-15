Второй этап строительства Троицкой линии метро завершится в 2029 году

Второй этап строительства Троицкой линии метро Москвы завершится в 2029 году. Первый участок уже открыт. За два года пассажиры совершили больше 38 миллионов поездок. Дорога в центр города теперь занимает в 1,5 раза меньше времени.

Строительные работы развернуты на всем новом участке от станции "Новомосковская" до Троицка. Левый перегонный тоннель между "Новомосковской" и "Сосенками" уже пройден, правый строят. Еще один тоннель прокладывают между "Ватутинками" и "Кедровой".

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