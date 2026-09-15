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15 сентября, 14:30

Происшествия

В Подмосковье полиция проверяет инцидент с ребенком, прыгавшим по чужим машинам

В Подмосковье полиция проверяет инцидент с ребенком, прыгавшим по чужим машинам

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Мужчина под Видным заставил дочь прыгать по припаркованным автомобилям

Полиция начала проверку после прогулки ребенка по крышам припаркованных машин в подмосковном Мисайлове. По словам местных жителей, отец девочки позволил ей прыгать по припаркованным автомобилям. Соседи утверждают, что он был нетрезв и агрессивно реагировал на замечания.

После инцидента владельцы некоторых машин обнаружили повреждения. Жители поселка также рассказали, что мужчина угрожал поджечь автомобили и отобрал телефон у одной из соседок, которая снимала происходящее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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