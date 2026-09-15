Верующие выстроились в очередь к мощам в храме Христа Спасителя

В Москве верующие выстроились в очередь, чтобы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Доступ к святыням организован с 15 по 20 сентября.

Из-за большого потока людей проход к храму от станции метро "Кропоткинская" закрыли. Паломникам рекомендуют доехать до станций "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", а затем пройти пешком до Болотной набережной. Оттуда организован проход к храму через Патриарший мост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.